Mondali Juniores Padel: squadra femminile in campo con la nostra Tharyn

Olbia, 14 ottobre 2019 – Ci siamo, parte oggi a Castellon, in Spagna il

primo appuntamento che vede scendere in campo la squadra azzurra femminile di padel.

Grande emozione per l’ Italia che partecipa per la prima volta ai Mondiali Juniores di padel con la squadra femminile.

Pur essendo giovane come disciplina nel nostro Paese, la nazionale padel non poteva certo fare a meno della compagine femminile. Alta la posta in gioco: il titolo mondiale. Si giocherà nelle due località spagnole di

Castellon a Benicasim e a Grao di Castellon.

Tutti pronti a fare il tifo per le nostre azzurrine, senza dimenticarci dell’olbiese Tharyn Cavallaro che emozionatissima darà il meglio di sè fino all’ultimo punto.

Ecco la nostra grande squadra:

Under 14: Sophie Micolich (Lazio), Aurora Tofani (Lazio)

Under 16: Caterina Calderoni (Emilia Romagna) Tharyn Cavallaro

(Sardegna), Elisa Gentilini (Toscana), Maria Sole Ugolini

( Emilia Romagna)

Under 18: Isabella Cafieri (Sicilia), Lucia di Ghionno (Emilia

Romagna), Francesca Ligotti (Piemonte), Alice Timi (Marche).

Capitano: Marcello Capitani. COLLABORATORI: Stefano Pupillo e

Sara D’ambrogio

In foto i nostri campioncini olbiesi Tharyn Cavallaro e Gabriele Derosas con il maestro padel Giovanni Derosas

Forza ragazze, siamo tutte con voi!