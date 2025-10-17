Mare sicuro nel nord Sardegna: 97 persone soccorse nell'estate 2025

Olbia.Si chiude con un bilancio sostanzialmente positivo la stagione estiva 2025 per la Guardia Costiera del Nord Sardegna. L'operazione "Mare e Laghi Sicuri", coordinata dalla Direzione Marittima del Nord Sardegna, ha visto impegnati quotidianamente uomini e mezzi lungo le coste e nei porti del territorio per garantire sicurezza della navigazione, tutela ambientale e corretta fruizione del mare.

Secondo i dati forniti dal comando, durante la stagione sono state soccorse 97 persone, con un trend in leggera diminuzione degli interventi necessari nonostante un sensibile incremento della presenza di imbarcazioni in mare. Un risultato che testimonia l'efficacia delle attività di prevenzione e controllo messe in campo.

Una delle scelte organizzative più significative della stagione ha riguardato la rimodulazione degli orari degli uffici aperti al pubblico. La Direzione Marittima ha infatti optato per una riduzione degli orari di apertura per privilegiare una maggiore presenza operativa dei mezzi navali e del personale in mare.

"Questa scelta ha consentito di potenziare le attività di vigilanza, soccorso e controllo, garantendo un intervento sempre più tempestivo sia nelle situazioni di emergenza sia in quelle di criticità che, pur non costituendo un pericolo immediato, richiedono comunque l'assistenza della Guardia Costiera", si legge nel comunicato della Direzione Marittima.

Uno dei risultati più significativi riguarda la riduzione dei sinistri per incaglio, che nella scorsa stagione avevano registrato un picco statistico. Durante l'inverno sono stati realizzati interventi tecnici mirati, anche grazie alla collaborazione tra istituzioni e soggetti privati, che hanno portato a un netto miglioramento della situazione.

Un'importante novità di questa stagione è stata l'emanazione dell'Ordinanza sulle emissioni sonore, finalizzata a contenere fenomeni di disturbo acustico provenienti da unità da diporto e stabilimenti balneari. Il provvedimento ha contribuito a favorire una maggiore responsabilità civica anche in mare, migliorando la convivenza e la fruizione equilibrata degli spazi costieri.

Nel corso della stagione sono proseguite le iniziative di educazione e informazione rivolte a bagnanti, diportisti e operatori turistici. Particolarmente partecipata è stata la Giornata dedicata al rischio di annegamento, svoltasi il 25 luglio in collaborazione con i Comuni costieri, che ha rappresentato un momento di forte sensibilizzazione sul comportamento responsabile in mare.

Novità anche sul fronte della comunicazione: è stato implementato l'utilizzo dei social media, in particolare della pagina Instagram della Direzione Marittima del Nord Sardegna, per mantenere aggiornati gli utenti sulle attività quotidiane e sulle novità normative, come le nuove bandiere di segnalazione delle condizioni del mare.

Per la prima volta è stato condotto un monitoraggio di customer satisfaction per valutare la qualità del servizio offerto alla collettività. L'analisi ha incluso non solo le chiamate di emergenza, ma anche quelle relative a segnalazioni di criticità provenienti da spiagge e zone di mare. I risultati mostrano un incremento significativo nella capacità di risposta, a testimonianza dell'impegno costante nel garantire la massima disponibilità e vicinanza ai cittadini.

Soddisfazione del comando

"Il bilancio di questa stagione conferma il ruolo fondamentale della Guardia Costiera quale presidio di sicurezza, legalità e tutela dell'ambiente marino", ha dichiarato il Comandante della Direzione Marittima del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Gianluca D'Agostino. "Desidero ringraziare tutto il personale che, anche in condizioni operative complesse, ha garantito professionalità e dedizione, nonché tutte le istituzioni e i cittadini che hanno collaborato nel segno della responsabilità e del rispetto del mare".

La Guardia Costiera del Nord Sardegna ha confermato che continuerà a operare per rendere sempre più sicuro e sostenibile l'uso del mare, promuovendo una cultura della prevenzione, della legalità e del rispetto dell'ambiente in vista della prossima stagione estiva.