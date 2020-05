Luras, Avis: 27 sacche raccolte in tempo di Covid-19

Luras, 18 maggio 2020 – La raccolta sangue Avis non si arresta dinanzi alla pandemia, anzi rinnova il proprio impegno solidale.

La giornata domenicale appena trascorsa nella città di Luras ha veduto impegnati i volontari della sezione territoriale Avis nella campagna di donazione sangue.

E così anche in tempo di Covid-19 la risposta dei donatori non si è fatta attendere.

Per non creare assembramenti sono state scaglionate 30 presenze con 27 sacche di sangue raccolte.

Anche attraverso i social il presidente ed il direttivo Avis Luras hanno espresso ringraziamenti all’amministrazione comunale di Luras, alla equipe dell’Avis Provinciale di Sassari e soprattutto ai donatori, per l’ottimo risultato raggiunto.

Il cuore solidale della Sardegna, non cessa mai di battere.