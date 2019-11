Luisa Cardinale: l’idea del baratto che sta spopolando in Gallura e su Facebook

Olbia, 25 novembre 2019 – Decisamente viviamo in una condizione di generale benessere e troppo spesso non diamo il giusto valore agli acquisti che facciamo.

Non sempre si fanno spese per reali necessità. Spesso ci si getta nello shopping compulsivo per soddisfare un bisogno, gratificandosi, rendendo speciale quella giornata grigia e triste. Purtroppo però poi ci si pente dell’acquisto errato e allora che fare? Cosa farne dell’incauto oggetto che non ci soddisfa affatto?

Quanta oggettistica, abbigliamento, accessori, profumi, o semplicemenete articoli che ci hanno stancato abbiamo in casa.Certamente poi c’è anche il problema di taglie che cambiano nel tempo, e bimbi che crescono a cui non vanno più bene gli abiti della stagione scorsa.

E così , giustificati dalla crisi economica, anche sui social crescono le pagine di vendite di usato o di baratti.

A Luisa Cardinale, che da Bolzano ha eletto Olbia come sua nuova terra da 5 anni,è venuta in mente l’idea di creare una pagina social di baratto non convenzionale.Dal sapore quasi antico, che va oltre allo scopo primario.

“In rete ce ne sono di gruppi di scambio e baratto, ma io volevo dare una forma diversa a questa pratica. Investirlo del suo intento più bello. Tornare a quando erano più semplici i rapporti umani e ci si incontrava nella piazza del paese per guardarsi negli occhi e scambiare quattro chiacchiere. Le persone hanno sempre più bisogno di un contatto, un abbraccio. Ora più che mai. Ho voluto dare la possibilità di scambiare il superfluo solo con generi alimentari o di prima necessità. Un pò come una volta il dottore in cambio della visita riceveva le uova dal fattore. Questa iniziativa qui sul territorio ha fatto subito presa. Piace. E così in poche settimane mi sono trovata a gestire una pagina facebook con oltre 7 mila utenti che postano, interagiscono, commentano, e cosa meravigliosa, si incontrano per scambiarsi i prodotti. Il fenomeno su territorio tocca Loiri, Monti, Olbia, Golfo Aranci, Arzachena, e altre città limitrofe. Tutto si compie a breve distanza”.

Da Bolzano il cuore l’ha portata in Sardegna alla riscoperta anche di quel calore umano che spesso si insegue e si perde nelle grandi città. Luisa è una donna dinamica come poche. Per lavoro viaggia, incontra tanta gente e si confronta anche con il delicato mondo del solidale. Ha tempo per tutto ma non per tutti, come ama sottolineare.

“Sono molto attiva con l’associazione “VIP sport”dove vip sta per Very Important Project e coinvolge personaggi dello sport in progetti solidali. Ultimo il corridore sardo Costi che è coinvolto con un progetto per un bambino down. Ora anche il gruppo su facebook “Scambio ciò che non uso più con beni di prima necessità. Olbia e dintorni” mi sta prendendo molto tempo. Le regole sono rigide e sono molto attenta a ciò che mi viene segnalato. Ma la soddisfazione più bella è lo spirito stesso dello scambiare che mette in contatto persone che magari anche abitando nello stesso condominio, non si sono mai viste. Ecco quello è il fine ultimo dello scambio”.

Luisa trova anche il temo per seguire le sue grandi passioni: cucinare e andare a visitare mostre sparse per l’italia. L’arte l’emoziona ancora come una bimba. Il suo lavoro la coinvolge investendola di una grande consapevolezza occupandosi di green economy ormai da anni, e tutto quello che lei tocca diventa come per magia solidale, ecosostenibile, rispettoso della natura e degli altri. Insomma una grande carica di positività ed energia che risulta essere un grande dono solo alcune donne speciali hanno la fortuna di possedere.

Tra i suoi 7316 membri del gruppo certamente ci si potrà divertire a scambiare qualche incauto acquisto con un pacco di crocchette per gatti, del detersivo. Magari un dolce o una bottiglia di buon mirto fatto in casa si potranno barattare per un’ora di lezione d’inglese su Olbia. Noi ci proviamo! Prossimo step per Luisa è u il gruppo che scambia il proprio tempo. Magari ci scappa anche un caffè, e una nuova amicizia!