Loiri Porto San Paolo punta sui fiori d’arancio internazionali

Porto San Paolo, 18 ottobre 2019 – In occasione del “The National Wedding Show” svoltosi lo scorso anno a Londra, Loiri Porto San Paolo ha rappresentato la Sardegna insieme ad altri comuni operanti nel settore del Wedding come Alghero, Arbus, Castelsardo, Cagliari e Gonnesa.

Ora il comune dell’alta Gallura intende proseguire il suo percorso di promozione territoriale, aderendo all’iniziativa “Wedding To Sardinia”, nata da un’idea della Camera di Commercio Nord Sardegna e della Sua Azienda Speciale Promocamera.

Il progetto viene realizzato con incarico a Ardeide, agenzia di comunicazione e servizi web di Sonia Orecchioni, titolare, garante privacy, e CEO di “Wedding To Sardinia”.

L’iniziativa istituzionale, intende rivolgersi ad un mercato internazionale di alto livello, con pubblicazioni sulle maggiori riviste nazionali e internazionali, con uscite previste per tutto il 2020.

Il settore del “Destination Wedding” è sempre in crescita in Sardegna, e con queste campagne promozionali si vuole portare sotto i riflettori il vero spirito del lifestyle italiano, con particolare riferimento alla nostra isola.

Con il portale “Wedding To Sardinia” che si colloca come il primo portale tradotto in tutte le lingue dedicato al mercato internazionale del “Wedding in Sardegna”, i comuni e i servizi sono evidenziati attraverso la sinergia degli operatori presenti sul territorio.

Un nuovo mezzo di promozione territoriale che porterà di certo un turismo esigente ma di alto livello. Una grande scommessa che la Sardegna è pronta a vincere.