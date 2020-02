Liquidazione Air Italy, code-share con British Airways e Iberia: voli fino a ottobre

Olbia, 19 febbraio 2020 – “La proroga dell’attuale regime sino al 31 dicembre ci consente di concentrare le energie sul nuovo bando che partirà dal 2021. Il faro che guida il nostro lavoro è stato e continuerà a essere l’interesse dei sardi e questa sarà sempre la nostra linea”. Così ha dichiarato soddisfatto l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, per quanto emerso dall’incontro di ieri, a Roma, fra il presidente Solinas e il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. “Un nodo, quello della continuità, di vitale importanza per tutti i sardi. Una battaglia – prosegue Todde – che ha visto tutta la giunta compatta per garantire il diritto alla mobilità dei Sardi” Una proroga alla continuità tanto attesa ma che allo stato attuale non ha dato nuove speranze ai lavoratori di Air Italy. Sono tante le voci che si rincorrono in queste ore, ma non quelle che gli aerei Air Italy torneranno presto a volare.

Si teme fortemente che saranno altri vettori europei a volare su quelle rotte per conto della compagnia, e se così fosse i lavoratori delle basi Olbia e Malpensa rimarrebbero a terra.

Poche certezze per i lavoratori e due comunicati stampa con i quali Air Italy in liquidazione riapre la vendita ai voli. Il primo riannuncia l’apertura alle prenotazioni dei voli in continuità territoriale, da e per la Sardegna. Nel secondo la compagnia aerea con base Olbia e Malpensa informa che i voli Milano Linate – Madrid e viceversa e Milano Linate – Londra (Heathrow e London City), operati rispettivamente da Iberia e British Airways in code share con Air Italy, sono in vendita fino al 25 ottobre 2020 attraverso il Call Center al numero +39 0789 711865 e presso le biglietterie aeroportuali.

Si torna a volare quindi, ma al momento nessuna certezza che la compagnia aerea fermi la sua corsa verso l’obiettivo LIQUIDAZIONE.