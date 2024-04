Olbia, le parole di un libro per viaggiare “Dalla parte degli Ultimi”

Altri Sport

Olbia, i successi sportivi del giovane velista Enrico Tanferna: "grato alla famiglia ed al mio allenatore"

Olbia. Un giovane talento della vela ha portato in alto il nome dello Yacht Club Olbia conquistando un prestigioso titolo al Campionato Europeo Ilca 7 Under 21 a Maiorca, Spagna. Enrico Tanferna ha fatto parlare di sé nella competizione c...