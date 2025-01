Le leggende della Sardegna protagoniste a Olbia: Eleonora D'Angelo e il suo libro "Bacche di Ginepro"

Olbia. Sabato 18 Gennaio 2025, presso la libreria Ubik di viale Aldo Moro 97, alle ore 18, la giornalista e scrittrice Camilla Pisani presenterà la giornalista e scrittrice Eleonora D'Angelo e il suo libro: "Bacche di Ginepro. L'Essenza della Sardegna”. Un diario di viaggio insolito fra leggende, tradizioni e attrazioni di 10 paesi: dalla Gallura al Montiferru, fino alla Barbagia di Seulo.

L’opera è stata realizzata con il contributo di Fondazione di Sardegna e racconta l’isola attraverso le leggende di dieci pittoreschi borghi, tra cui Seui, Lotzorai, Tempio Pausania, Golfo Aranci, Urzulei e Cabras.

Il libro sfida la linea sottile tra realtà e fantasia, esplora il territorio di regioni storiche come la Gallura, la Barbagia di Seulo e il Montiferru rivelando le verità celate dal velo magico del folklore.

Le interviste contenute nel volume vanno valicano i confini della leggenda: documentano la memoria storica dei luoghi tramite i ricordi degli anziani, rievocano la Sardegna di un tempo, che vive ancora oggi fra le vie più antiche dei paesi raccontati.

L'Autrice, Eleonora D'Angelo, è originaria di Roma e vive da circa dieci anni in Sardegna. Oltre alla carriera giornalistica cura il Blog SandàliaRacconta e collabora da anni con magazine regionali come Sardegna Wanderlust, occupandosi di interviste, itinerari di viaggio, storie e antiche tradizioni dell’isola. Al contempo porta avanti collaborazioni giornalistiche con realtà internazionali come Forbes.

La copertina del libro è stata realizzata dall'artista e illustratrice Beatrice Penco Sechi. Raffigura un’identità, quella della Sardegna appunto, né uomo né donna ma entrambi, incarnati dallo spirito della Natura. La maschera cela il volto sottolineando la forza stessa di uno spirito magnificente, sovrumano e legato alla Terra. Il riferimento alle bacche di ginepro rimanda al nucleo delle storie che si dipanano fra i borghi della Sardegna, ciascuna diversa dall’altra e con le proprie sfumature.

"Bacche di Ginepro" è un viaggio avvincente attraverso le tradizioni, la cultura e le leggende che contribuiscono al fascino senza tempo della Sardegna.