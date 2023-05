"La Sirenetta" a Castelsardo: "ritorno d'immagine a livello mondiale"

Castelsardo. La Gallura e Castelsardo sono protagonisti del nuovo film "La Sirenetta", girato nel nord dell'isola durante la pandemia e da domani in tutti i cinema italiani, mentre la prima a Milano si è svolta ieri sera. A Castelsardo è stato anche proiettato lo spot. Si legge in una nota di Castelsardo Bene Comune: "La realizzazione nella nostra Città dello spot promozionale, che lancerà in tutto il mondo il tanto atteso live-action della Disney La Sirenetta, fa parte di quel grandioso progetto, iniziato ad ottobre del 2019, che ha portato alla scelta di Castelsardo come una delle location del film, evento fortemente voluto e realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission".

"Abbiamo sostenuto, supportato, fornito le garanzie richieste, mantenuto la riservatezza necessaria, garantito la completa assistenza e disponibilità, per sostenere la scelta di Castelsardo rispetto ad altre location. Tutto è andato per il meglio: centinaia di persone, tra attori di fama mondiale, produzione, membri dello staff, comparse etc., sono stati orgogliosamente nostri ospiti per mesi, in diversi periodi, non solo nel momento delle riprese".

Lo show è andato in scena sul Lungomare Anglona, mercoledì 17 maggio, dalle 21:30 alle 22:30.

Conclude il Comune: "Il progetto continua, ed è doveroso ringraziare la Fondazione Sardegna Film Commission, con il suo Direttore Nevina Satta, che ha anche in programma di includere Castelsardo come tappa di un circuito in cui verranno pubblicizzati tutti i luoghi che sono stati set di film cinematografici in Sardegna e che verrà distribuito in tutto il mondo".