La Sardegna non sogna più con la Lotteria Italia

Olbia, 10 gennaio 2020 – A quanto pare la Sardegna quest’anno non è stata baciata dalla dea bendata.

Mentre al top delle vendite della Lotteria Italia c’è anche quest’anno la regione Lazio, non è stato rilevato alcun premio rilevante nella nostra Isola.

Nota curiosa pare che la fortuna preferisca viaggiare: le ultime dieci edizioni della Lotteria Italia vedono ben 34 milioni di euro vinti nelle aree di sosta.

Certo è che i sardi preferiscono ormai dedicarsi ad altri giochi piuttosto che all’acquisto dei biglietti nazionali. Complici gli accattivanti montepremi che fanno sperare in vincite sempre più stratosferiche.

La Lotteria Italia ha registrato un forte calo delle vendite rispetto agli anni passati . Nel 2019 sono stati venduti 68.320 i biglietti staccati, pari al 7,2 per cento in meno sulla precedente edizione. La nostra provincia ha registrato un calo del 8,5%, mantenendo il primato sardo di acquisti.. Anche l’anno prima la provincia di Sassari si attestava in testa per gli acquisti dei biglietti nell’Isola, pur annunciando un trend in discesa.

Di contro c’è da mettere in nota il folto numero degli sbadati che lascia nelle casse dello stato oltre 29 milioni di euro di totale dei premi non riscossi dal 2002 a oggi.

Tentare la fortuna con l’acquisto di un biglietto della lotteria per molti è un riscatto, un sogno.

Peccato che qualcuno abbia smesso di sognare.