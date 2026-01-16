Intitolazione dell’aeroporto di Olbia a Karim Aga Khan IV: le voci dei sindaci galluresi raccolte da Olbia.it

Olbia. Emozione, orgoglio e senso di appartenenza. Ieri, 15 gennaio, a margine della cerimonia di intitolazione dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan IV (qui un articolo), alcuni sindaci del territorio gallurese hanno rilasciato interviste a Olbia.it, condividendo riflessioni personali e istituzionali sul valore di una giornata destinata a entrare nella storia della Sardegna.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, il cui Comune ricomprende la Costa Smeralda e Porto Cervo, cuore della visione del Principe Aga Khan. "È stato un bellissimo evento, un riconoscimento dovuto. Questo aeroporto rappresenta la porta del mondo per la Sardegna. Grazie all’intrapresa del Principe Karim Aga Khan IV siamo usciti dall’isolamento, non soltanto inteso come insularità e quindi come possibilità di muoverci, ma anche da un isolamento culturale e sociale. Siamo molto contenti: è un’iniziativa lodevole che va a riconoscere il merito di un uomo unico che ha accarezzato la nostra terra".

A seguire, il sindaco Giuseppe Fasolino ha offerto una riflessione di ampio respiro sul significato della giornata e sulle conseguenze di lungo periodo della visione del Principe Aga Khan: "La nostra presenza a questa cerimonia era doverosa. La riflessione che emerge è chiara: se oggi siamo ciò che siamo, come comunità e come persone, lo dobbiamo anche a quella scelta. Le trasformazioni che hanno segnato le nostre vite e quelle delle nuove generazioni affondano le radici in una decisione che ha cambiato il destino di questo territorio. Una scelta che non ha cambiato la vita del Principe, ma ha cambiato profondamente la nostra".

Ai microfoni di Olbia.it è intervenuto anche il sindaco di Telti Vittorio Pinducciu, che ha sottolineato il forte valore emotivo della giornata: "È una grande emozione aver partecipato a questo evento. Un riconoscimento dovuto che deve dare tutta la Sardegna a un grande uomo che ha segnato profondamente la storia del nostro territorio".

Un contributo è arrivato anche dal sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai, che ha evidenziato come la visione del Principe Aga Khan abbia offerto alla Sardegna un modello di sviluppo equilibrato e lungimirante: "Si tratta di una giornata di grande importanza. Il riconoscimento che la Sardegna ha voluto conferire al Principe Aga Khan è evidente e pienamente meritato. Una visione che ha offerto alla nostra regione un’opportunità di crescita, capace di bilanciare lo sviluppo economico con il rispetto del territorio, permettendo alla Sardegna, e alla Gallura in particolare, di crescere bene".

Il sindaco di Oschiri Roberto Carta ha posto l’accento sulla portata storica dell’eredità lasciata dal Principe ismailita: "È stata una giornata di grandissima importanza, una riconoscenza non solo dovuta ma pienamente legittima. Il Principe Karim Aga Khan ha lasciato una traccia profonda ed epocale nella storia della Sardegna, che va ben oltre gli ultimi decenni. La visione che ha saputo immaginare e realizzare con straordinaria lungimiranza continuerà a produrre effetti nel tempo, probabilmente oltre il secolo. Sono queste le intuizioni di cui i territori hanno realmente bisogno".

Ai microfoni di Olbia.it è intervenuto infine anche il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis che ha voluto sottolineare il valore simbolico e storico dell’intitolazione dell’aeroporto, evidenziando come la visione del Principe Karim Aga Khan abbia inciso profondamente non solo sulla costa, ma sull’intero territorio gallurese e sardo.

Le interviste raccolte da alcuni sindaci del territorio gallurese restituiscono così il clima di una giornata che va oltre la dimensione formale della cerimonia. L’intitolazione dell’aeroporto a Karim Aga Khan viene letta dai sindaci galluresi come un atto di riconoscenza e responsabilità, capace di valorizzare una visione che ha permesso alla Sardegna di superare l’isolamento geografico, culturale e sociale, aprendosi stabilmente al mondo senza perdere la propria identità.