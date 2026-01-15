Olbia, una giornata storica: l’aeroporto Costa Smeralda intitolato a Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan

Thursday, 15 January 2026
Olbia. Una giornata destinata a entrare nella storia di Olbia, della Gallura e dell’intera Sardegna. L’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda è stato ufficialmente intitolato a Sua Altezza il Principe Karim Aga Khan IV, il visionario imprenditore ismailita che, a partire dagli anni Sessanta, ha profondamente cambiato il destino di questo territorio, aprendo la Sardegna a una dimensione internazionale.
Il Principe Karim Aga Khan è scomparso il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni. A pochi mesi dalla sua morte, Olbia e la Sardegna intera hanno scelto di rendergli un omaggio solenne e condiviso, riconoscendo il valore storico di una visione che ha segnato in modo indelebile lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale dell’Isola.
