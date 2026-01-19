Il ciclone Harry prosegue la sua corsa nell’Isola: ecco gli aggiornamenti

Olbia. Il maltempo continua a imperversare nell'Isola e in diverse zone proseguono forti piogge, aumenta il vento e il mare si riprende spiagge e scogli. La Protezione Civile Regionale ha aggiornato il bollettino meteo che anche per la giornata di martedì 20 vedrà la Sardegna da nord a sud con allerta rosso sulla costa orientale, mentre una parte della costa occidentale ha un allerta con codice giallo, il centro dell'isola, la zona E ha un allerta arancione.

Nuovo bollettino valido dalle 14 del 19/01/2026 e fino alle 23.59 del 20/01/2026:

codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico, codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano;

codice giallo(criticità ordinaria) rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro;

codice rosso(criticità elevata)per rischio idrogeologico, codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura;

codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sull’area di allerta Tirso.

Restano pertanto valide le ordinanze emesse da tutti i comuni, con Coc attivati in diversi territori, il monitoraggio da parte della Protezionie Civile sia Regionale che locale prosegue con piani di coordinamento e intervento strettamente connessi.





Aggiornamenti.

ore 17: riapre la 195, la 'Sulcitana' dalle 17 alle 21, sotto costante monitoraggio viene riaperta la strada per consentire il rientro dei lavoratori pendolari. Dalle 21 strada nuovamente chiusa al traffico.

Ore 16: Al momento si segnalano diversi allagamenti, frane e chiusure di alcuni tratti delle provinciali, (195 e 198) sospeso l'accesso all'isola di Caprera, sospese le corse con le navi da e per Olbia. A Tortolì dopo scuole, cimitero e parchi si è proceduto anche alla chiusura delle spiagge e delle aree con gli scogli. Evacuata l'area del rio Posada e della diga, le famiglie ospitate presso il campo allestito alla palestra comunale. A Cagliari, alla spiaggia del Poetto ancora una volta la spiaggia è stata cancellata, risucchiata dal mare che si è impadronito anche della strada, impossibile transitare anche con auto e moto.

Nonostante l'allerta ridotto, non a rango di codice rosso anche il sindaco di Porto Torres ha provveduto con apposita ordinanza alla chiusura di parchi e cimiteri. A Sassari ordinanza per l'allerta meteo dovuto al forte vento: chiusi parchi, cimiteri, giardini, con una raccomandazione agli operai dei cantieri edili. L'ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 20 gennaio.