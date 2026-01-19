Il ciclone Harry prosegue la sua corsa nell’Isola: ecco gli aggiornamenti

Monday, 19 January 2026
Olbia. Il maltempo continua a imperversare nell'Isola e in diverse zone proseguono forti piogge, aumenta il vento e il mare si riprende spiagge e scogli. La Protezione Civile Regionale ha aggiornato il bollettino meteo che anche per la giornata di martedì 20 vedrà la Sardegna da nord a sud con allerta rosso sulla costa orientale, mentre una parte della costa occidentale ha un allerta con codice giallo, il centro dell'isola, la zona E ha un allerta arancione.
Nuovo bollettino valido dalle 14 del 19/01/2026 e fino alle 23.59 del 20/01/2026:
codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico, codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano;
codice giallo(criticità ordinaria) rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro;
codice rosso(criticità elevata)per rischio idrogeologico, codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura;
codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sull’area di allerta Tirso.
Restano pertanto valide le ordinanze emesse da tutti i comuni, con Coc attivati in diversi territori, il monitoraggio da parte della Protezionie Civile sia Regionale che locale prosegue con piani di coordinamento e intervento strettamente connessi.
Aggiornamenti.
ore 17: riapre la 195, la 'Sulcitana' dalle 17 alle 21, sotto costante monitoraggio viene riaperta la strada per consentire il rientro dei lavoratori pendolari. Dalle 21 strada nuovamente chiusa al traffico.
Ore 16: Al momento si segnalano diversi allagamenti, frane e chiusure di alcuni tratti delle provinciali, (195 e 198) sospeso l'accesso all'isola di Caprera, sospese le corse con le navi da e per Olbia. A Tortolì dopo scuole, cimitero e parchi si è proceduto anche alla chiusura delle spiagge e delle aree con gli scogli. Evacuata l'area del rio Posada e della diga, le famiglie ospitate presso il campo allestito alla palestra comunale. A Cagliari, alla spiaggia del Poetto ancora una volta la spiaggia è stata cancellata, risucchiata dal mare che si è impadronito anche della strada, impossibile transitare anche con auto e moto.
Nonostante l'allerta ridotto, non a rango di codice rosso anche il sindaco di Porto Torres ha provveduto con apposita ordinanza alla chiusura di parchi e cimiteri. A Sassari ordinanza per l'allerta meteo dovuto al forte vento: chiusi parchi, cimiteri, giardini, con una raccomandazione agli operai dei cantieri edili. L'ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 20 gennaio.
Nuoro. Scontro frontale sulla provinciale 129, dove due auto, per causa in corso di accertamento, si sono scontrate e durante l'impatto sono rimasti feriti i 4 occupanti dei due veicoli.
Olbia. Il vento di scirocco diventa sempre più protagonista in questa giornata di maltempo e non consente la navigazione in sicurezza. Il ciclone Harry in Sardegna costringe alla cancellazione di alcune corse delle navi da e per Olbia verso la...
Olbia. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idrogeologico (criticità Elevata, codice rosso), nella zona della Gallura anche per la giornata di martedì 20.
Olbia. Allerta meteo e codice rosso per rischio idrogeologico in Gallura anche per la giornata di martedì 20 gennaio. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso, a partire dalle ore 14:00 del 19...
Torpè. A seguito dell'allerta per rischio idraulico e idrogeologico, con il quale si comunica che dalle ore 12.00 di lunedì 19.01.2026 e sino alle ore 15.00 di mercoledì 21.01.2026 si prevede un livello di criticità e...
