I controlli di Ferragosto: oltre 300 ispezioni, individuati 33 lavoratori in nero

Cagliari. Ferragosto di controlli per la Guardia di Finanza nel capoluogo e nelle principali località balneari del sud Sardegna. Un'operazione ad ampio raggio che ha portato alla scoperta di 33 lavoratori completamente in nero, tra i quali anche cittadini stranieri e, in alcuni casi, minorenni. Il piano disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari ha visto impegnati i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinati dal locale Gruppo, con l'obiettivo di contrastare evasione, abusivismo e irregolarità che tendono ad aumentare durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Sono state oltre 300 le ispezioni effettuate nel settore della ristorazione e della movida, tra ristoranti, bar e locali. Le verifiche hanno riguardato, tra l'altro, la regolarità dei misuratori fiscali, il collegamento con i sistemi di pagamento POS e l'eventuale utilizzo di sistemi illegali per la visione di contenuti televisivi a pagamento. Le Fiamme Gialle riferiscono di aver contestato decine di irregolarità. Particolare attenzione è stata riservata anche al settore dell'ospitalità extralberghiera, con controlli mirati a individuare strutture abusive, e alla nautica da diporto. Tra Su Siccu e Marina Piccola sono finite sotto la lente le attività di noleggio delle imbarcazioni utilizzate per gite ed escursioni in mare.

I controlli hanno interessato anche NCC e taxi, soprattutto nelle aree del porto e dell'aeroporto, per verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni e contrastare eventuali attività svolte completamente in nero. Nel centro storico di Cagliari, invece, le verifiche si sono concentrate anche sulle guide turistiche.

Sul fronte della contraffazione e della sicurezza dei prodotti, il bilancio parla di oltre 20mila articoli sequestrati. Il momento più intenso dell'operazione è arrivato proprio nei giorni a cavallo di Ferragosto, quando le pattuglie hanno esteso i controlli ai principali centri costieri della provincia. Negli esercizi commerciali ispezionati sono stati individuati 33 lavoratori senza contratto e senza le previste tutele. Tra loro figurano cittadini di nazionalità bangladese e albanese e, in alcuni casi, anche lavoratori minorenni.

Gli accertamenti sulla posizione dei datori di lavoro sono ancora in corso. Per le violazioni più gravi potrà scattare la sospensione dell'attività.

Alle verifiche economico-finanziarie si sono aggiunti i controlli sul territorio delle pattuglie del 117, intervenute anche per fornire assistenza ai cittadini che avevano segnalato situazioni irregolari.

Un'attività che, sottolineano le Fiamme Gialle, punta non soltanto a contrastare evasione e abusivismo commerciale, ma anche a tutelare i lavoratori, i consumatori e gli imprenditori che operano rispettando le regole, in un periodo nel quale il turismo rappresenta una delle principali risorse economiche del territorio.