Gratta e vinci fortunato con soldi rubati, fermati due giovani

Quartu, 27 novembre 2019– A Quartu due giovani I. K., 22 anni e A. J. , 32 anni di origine marocchina, già noti alle forze dell’ordine,

dopo aver rubato un borsello sono stati fermati dalla polizia grazie all’acquisto di un Gratta e Vinci fortunato.

All’interno del borsello, prelevato da un furgone autospurgo parcheggiato in via Roma, era contenuto in particolare un bancomat e 30 euro in contanti. I due, dopo aver utilizzato il bancomat per acquisti al supermercato, si sono recati in un bar per comprare alcuni ‘Gratta e vinci’.

Ed è stato proprio grazie a uno dei Gratta e Vinci, del valore di 5 euro, che i due baciati dalla fortuna, tornati al bar per riscattare la vincita, sono stati fermati dalla polizia.

La vittima del furto aveva infatti prontamente chiamato la polizia e i due fermati ora sono ai domiciliari in attesa del processo con le accuse di furto e indebito utilizzo di titoli di credito. ( Fonte Ansa Sardegna)