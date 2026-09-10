Gallura, weekend con sole e temperature in aumento: ma attenzione al mare mosso

Thursday, 10 September 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Si annuncia un fine settimana all'insegna del bel tempo in Gallura, con il sole che tornerà protagonista e temperature in leggero aumento. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del Dipartimento MeteoClimatico dell'Arpas, che traccia la tendenza per sabato 12 e domenica 13 settembre. Dopo il passaggio perturbato di queste ore, accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature, già venerdì 11 settembre è previsto un deciso miglioramento. Secondo Arpas, il cielo sulla Sardegna sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti. Le temperature resteranno stazionarie al Nord, mentre i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi e localmente molto mossi.
A Olbia, venerdì, il termometro dovrebbe oscillare tra una minima di 19 e una massima di 27 gradi, un dato che anticipa il graduale ritorno a condizioni più miti dopo la diminuzione termica prevista per giovedì. Il quadro diventa ancora più favorevole nel weekend. Per sabato 12 e domenica 13 settembre, Arpas prevede infatti “cielo sereno o poco nuvoloso”, con temperature in leggero aumento. Una situazione che lascia dunque intravedere due giornate dal sapore ancora estivo anche sulle coste della Gallura. A caratterizzare il fine settimana sarà però anche la ventilazione: secondo il bollettino, i venti soffieranno deboli o moderati occidentali, mentre i mari saranno mossi. Un elemento da tenere presente soprattutto per chi ha in programma uscite in barca o giornate lungo i tratti di costa maggiormente esposti. Non vengono invece indicate da Arpas, nella tendenza relativa a sabato e domenica, temperature minime e massime specifiche per Olbia o per le altre località galluresi. Il dato fornito è quello di un generale e leggero aumento termico rispetto ai giorni precedenti. l fine settimana si prospetta quindi stabile e prevalentemente soleggiato in Gallura, con poche nuvole, temperature in ripresa e condizioni favorevoli per trascorrere le giornate all'aperto. Resteranno da valutare soprattutto le condizioni del mare, che secondo Arpas continuerà a presentarsi mosso.
10 September 2026
10 September 2026
09 September 2026
09 September 2026
Olbia. Il quartiere di San Simplicio ostaggio del degrado e degli episodi di violenza. Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti tra via Fiume, via Mameli e via San Simplicio, i residenti non ci stanno e chiedono interventi mirati per affrontare ...
Olbia. Mani piccole tra i grappoli, cappellini rossi in mezzo ai filari e la curiosità di scoprire da vicino come un frutto della terra diventa qualcosa di nuovo. Per un giorno la vendemmia si è trasformata in una grande aula a cielo ap...
Sassari. Avrebbe minacciato una donna con un’arma da fuoco nei pressi di un circolo privato, per poi rimanere poco distante a bordo della propria auto. È terminata con l’arresto di un 55enne l’operazione condotta nei giorni s...
Palau. A pochi giorni dal primo anniversario dell'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, una nuova vicenda torna ad accendere i riflettori sulla famiglia Rag...
Olbia. Prima la violenta aggressione all'interno di un ristorante del centro, con quattro persone ferite, poi l'incendio che nella zona industriale ha coinvolto otto trattori stradali. Episodi molto diversi tra loro, sui quali sono in corso o sono st...
Olbia. La vicenda dei cani randagi della zona industriale di Olbia approda davanti al giudice amministrativo. L’Associazione Rispetto per Tutti gli Animali APS ha presentato ricorso al TAR Sardegna contro il Comune di Olbia e l’amministra...
09 September 2026
09 September 2026
09 September 2026
09 September 2026
08 September 2026
08 September 2026
08 September 2026