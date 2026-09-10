Gallura, weekend con sole e temperature in aumento: ma attenzione al mare mosso

Olbia. Si annuncia un fine settimana all'insegna del bel tempo in Gallura, con il sole che tornerà protagonista e temperature in leggero aumento. È quanto emerge dall'ultimo bollettino del Dipartimento MeteoClimatico dell'Arpas, che traccia la tendenza per sabato 12 e domenica 13 settembre. Dopo il passaggio perturbato di queste ore, accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature, già venerdì 11 settembre è previsto un deciso miglioramento. Secondo Arpas, il cielo sulla Sardegna sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti. Le temperature resteranno stazionarie al Nord, mentre i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi e localmente molto mossi.

A Olbia, venerdì, il termometro dovrebbe oscillare tra una minima di 19 e una massima di 27 gradi, un dato che anticipa il graduale ritorno a condizioni più miti dopo la diminuzione termica prevista per giovedì. Il quadro diventa ancora più favorevole nel weekend. Per sabato 12 e domenica 13 settembre, Arpas prevede infatti “cielo sereno o poco nuvoloso”, con temperature in leggero aumento. Una situazione che lascia dunque intravedere due giornate dal sapore ancora estivo anche sulle coste della Gallura. A caratterizzare il fine settimana sarà però anche la ventilazione: secondo il bollettino, i venti soffieranno deboli o moderati occidentali, mentre i mari saranno mossi. Un elemento da tenere presente soprattutto per chi ha in programma uscite in barca o giornate lungo i tratti di costa maggiormente esposti. Non vengono invece indicate da Arpas, nella tendenza relativa a sabato e domenica, temperature minime e massime specifiche per Olbia o per le altre località galluresi. Il dato fornito è quello di un generale e leggero aumento termico rispetto ai giorni precedenti. l fine settimana si prospetta quindi stabile e prevalentemente soleggiato in Gallura, con poche nuvole, temperature in ripresa e condizioni favorevoli per trascorrere le giornate all'aperto. Resteranno da valutare soprattutto le condizioni del mare, che secondo Arpas continuerà a presentarsi mosso.