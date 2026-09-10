Attracchi Sardegna: in vetta Cagliari e Olbia

Cronaca

San Simplicio tra degrado e violenza, i residenti alzano la voce: “Ora basta”

Olbia. Il quartiere di San Simplicio ostaggio del degrado e degli episodi di violenza. Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti tra via Fiume, via Mameli e via San Simplicio, i residenti non ci stanno e chiedono interventi mirati per affrontare ...