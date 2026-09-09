Luca Terenziani a Santa Teresa conclude l'impresa da 8mila chilometri

Santa Teresa Gallura. La chiesetta campestre della Madonna di Buon Cammino a Santa Teresa Gallura si trasforma nel traguardo simbolo dell'escursionismo italiano. Domenica 30 agosto, esattamente alle ore 12:00, l'ex atleta veneto Luca Terenziani – noto sul web come "Jesus" – ha posato lo zaino completando l'intero tracciato del Sentiero Italia CAI. Un viaggio epico durato 470 giorni e lungo circa 8.000 chilometri, affrontato in totale solitaria e in tenda partendo il 18 maggio 2025 da Muggia, in provincia di Trieste.

I numeri dell'impresa raccontano un'avventura fuori dal comune: 350.000 metri di dislivello positivo conquistati, l'equivalente di scalare la cima dell'Everest per ben quaranta volte, 11 paia di scarpe consumate e 3 zaini usurati. Dai rilievi del Friuli-Venezia Giulia all'arco alpino, scendendo lungo gli Appennini fino alla Sicilia e risalendo la Sardegna da Cagliari alla Gallura, il quarantatreenne originario di Feltre non è mai rientrato a casa. La traversata ha registrato momenti di grande sofferenza nell'ottobre 2025, quando un blocco forzato di tre mesi a Pontremoli per l'insorgere di due patologie croniche autoimmuni – colite ulcerosa e spondiloartrite – ha rischiato di interrompere la sfida. Ricevute le terapie biologiche necessarie, Terenziani ha ripreso il cammino senza arrendersi.

Ad accoglierlo sul promontorio teresino erano presenti i rappresentanti del Club Alpino Italiano e l'amministrazione comunale. Se la cartografia ufficiale del CAI individua la costa nord dell'Isola come punto di partenza per la risalita della penisola, la decisione del trekker di invertire la rotta ha regalato al borgo la gioia del traguardo finale. "Siamo profondamente orgogliosi che la sua straordinaria avventura si sia conclusa proprio qui", dichiara l’Assessore al Turismo e Sport Alessandro Alluttu. "Accogliere Luca all'ultima tappa, dopo migliaia di chilometri, è per tutta la nostra comunità un momento di grande valore e prestigio".

L'insegnamento più grande della traversata rimane legato all'essenzialità e all'umanità incontrata nei borghi attraversati. Prima di rientrare in Trentino, Terenziani si congederà dal percorso con qualche giorno di riposo a Santa Teresa Gallura, lavorando al materiale fotografico e video raccolto lungo la Penisola per produrre un documentario destinato alle scuole e alle sezioni del CAI.

Immagine di copertina ottimizzata con AI