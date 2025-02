Le escursioni più belle da fare a Olbia e dintorni: la guida 2025

Olbia non è solo spiagge paradisiache, ma anche un punto di partenza perfetto per esplorare la natura incontaminata della Sardegna.

Tra trekking, gite in barca ed escursioni enogastronomiche, c’è un’esperienza per ogni tipo di viaggiatore.

Escursioni via mare

1. Tour in barca all’Isola di Tavolara e Molara

Descrizione : Un’escursione imperdibile tra acque cristalline, snorkeling e panorami mozzafiato.

Durata : Mezza giornata o giornata intera.

Ideale per : Amanti del mare e della fotografia.

Partenza da : Porto di Olbia.

Approfondimenti consigliati: Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo

2. Gita in barca nell’Arcipelago della Maddalena

Descrizione : Un tour tra isole incontaminate, spiagge bianchissime e acque turchesi.

Durata : Intera giornata.

Ideale per : Chi cerca relax e natura selvaggia.

Partenza da : Palau o Cannigione.

Approfondimenti consigliati: Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena

3. Escursione in kayak lungo la costa gallurese

Descrizione : Pagaiata tra calette nascoste e scogliere affascinanti.

Durata : 3-4 ore.

Ideale per : Amanti dell’avventura e dello sport.

Partenza da : Spiaggia di Pittulongu.

Approfondimenti consigliati: Turismo Regione Sardegna

Escursioni via terra

4. Trekking a Monte Nieddu

Descrizione : Un percorso immerso nella macchia mediterranea con viste spettacolari sulla costa.

Durata : 4-5 ore.

Ideale per : Escursionisti esperti e amanti della natura.

Punto di partenza : San Teodoro.

Approfondimenti consigliati: Escursionismo in Sardegna

5. Tour enogastronomico nelle campagne galluresi

Descrizione : Visita a cantine locali con degustazione di vini e prodotti tipici sardi.

Durata : Mezza giornata.

Ideale per : Chi vuole scoprire i sapori autentici della Sardegna.

Punto di partenza : Olbia e dintorni.

Approfondimenti consigliati: Strada del Vino Gallura

6. Escursione alle Tombe dei Giganti e siti archeologici

Descrizione : Un viaggio nel tempo tra antichi siti nuragici e tradizioni locali.

Durata : 3-4 ore.

Ideale per : Appassionati di storia e cultura.

Punto di partenza : Olbia.

Approfondimenti consigliati: Siti Archeologici Sardegna

Consigli pratici

Quando andare : Primavera e autunno offrono il clima ideale per escursioni all’aperto.

Cosa portare : Scarpe comode, crema solare, acqua e macchina fotografica.

Prenotazioni: Alcune escursioni richiedono prenotazione anticipata, specialmente nei mesi estivi.

Le escursioni a Olbia e dintorni permettono di scoprire la Sardegna da prospettive uniche, tra mare, montagna e tradizioni locali.

Scegli l’esperienza che fa per te e preparati a un’avventura indimenticabile.





Altri contenuti utili: