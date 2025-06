Olbia, copiosa perdita d’acqua in via Veneto

Olbia. Copiosa perdita d'acqua questa mattina in via Veneto davanti allo sportello del Banco di Sardegna.

In tarda mattinata in via Vittorio Veneto all'altezza dell'ex Banco di Sardegna, ora solo punto di prelievo Atm, è stata segnalata una perdita d'acqua che prosegue da ore.

La perdita parrebbe provenire da sotto la strada a causa di alcune crepe in corrispondenza del marciapiede. Risulta sia stata fatta la segnalazione all'ente di competenza.