Due galluresi finiscono nella rete delle truffe on line

Tempio Pausania. Ancora episodi di truffe on line ai danni di acquirenti in buona fede.

Stavolta a cadere nella trappola digitale sono finiti due uomini della Gallura: un uomo di Tempio Pausania e uno di Luogosanto.

La loro caccia di offerte su internet si è tramutata presto in tranelli digitali Il primo acquirente di Tempio Pausania si è imbattuto in un annuncio che proponeva un’imperdibile consolle per videogiochi al prezzo stracciato di 150 euro. L’uomo di Luogosanto ha trovato in rete l’occasione di una vendita on line di 4 pneumatici per auto al prezzo di €584. Entrambi hanno preso accordi con i venditori e hanno provveduto al pagamento. Peccato che il corriere con la merce non siano mai arrivati per consegnare la merce.

Avendo presto compreso i termini della truffa i due si sono allora rivolti ai carabinieri di Tempio Pausania e di Luogosanto. Sono state avviate immediatamente le indagini che hanno portato all’identificazione dei rispettivi truffatori.

Scovato dagli inquirenti un 26enne della provincia di Trapani, e il secondo è stato identificato nella persona di un titolare di una società con sede in Abruzzo. Scattate per entrambi le denunce.