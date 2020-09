Covid, scuole: anche il comprensivo di Aggius rinvia l’apertura

Aggius, 22 settembre 2020 – A seguito della nuova ondata della pandemia causata dal virus Sars Cov 2 in Sardegna sono molte le scuole in affanno per via delle stringenti misure anticovid da adottare, ma anche per la mancanza di personale scolastico.

Anche l’Istituto comprensivo di Aggius, ha chiesto misure urgenti per consentire la riapetura in sicurezza. La dirigente scolastica, Francesca Spampani, ha infatti evidenziato alcune criticità che non consentono l’avvio delle lezioni con assoluta tranquillità e nel pieno rispetto dei protocolli nazionali anti-Covid: “ …le molte defezioni fra gli insegnanti conseguenti alle problematiche relative alle nomine del personale scolastico ancora in atto a livello provinciale, problemi legati alla doppia sanificazione richiesta per la riapertura prima e dopo le elezioni nei plessi interessati, la mancanza di mascherine ancora non pervenute nel quantitativo necessario a coprire le esigenze e del personale e dell’ utenza, la necessità per alcune sedi di intervenire con interventi di edilizia leggera, nonché il problema trasporto e servizio mensa, ancora in via di definizione” Si legge nel documento inoltrato ai sindaci di Lugosanto, Aggius e Viddalba concludendo “Stante quanto sopra si chiede sia presa in esame la possibilità di riconoscere l’esistenza delle condizioni per l’adozione di misure eccezionali da parte dei sindaci volte a posporre l’inizio delle attività didattiche, secondo modalità e tempi da concertare nelle sedi opportune”.

La risposta è stata a immediata e così come è già successo nei comuni di Olbia, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, anche i sindaci di Aggius, Viddalba e Luogosanto hanno quindi preso la decisione di rimandare l’apertura delle scuole.

Questi ulteriori giorni di proroga, si legge nelle ordinanze, sono necessari all’istituzione scolastica per consentire i test sierologici, predisporre segnaletica orizzontale, fornire il personale dei DPI necessari, e per la nomina del personale docente ancora carente al giorno d’oggi. Le scuole verranno riaperte secondo il seguente calendario:

– lunedì 28, nei plessi di Luogosanto,

– martedì 29 settembre 2020, nei plessi di Aggius e Viddalba.