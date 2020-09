Covid: salgono a 4 le nuove vittime. Provincia di Sassari triste primato dei contagi

Cagliari, 30 settembre 2020– Un giorno triste quello di oggi dove si registra la quarta vittima positiva al Covid-19. Accanto ai due uomini deceduti a Cagliari, uno di 78 anni e l’altro di 93 anni, e la donna di 90 anni del sassarese si aggiunge anche un pensionato di 78 anni originario di San Vero Milis. L’uomo, che aveva sofferto in passato di altre patologie, si trovava ricoverato dal 18 settembre all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il quadro clinico nei giorni scorsi era peggiorato e l’uomo purtroppo è morto questo pomeriggio.

Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia sale quindi a 154. Dei 3.900 casi positivi complessivamente accertati in Sardegna continua ad avere il triste primato la Provincia di Sassari con 2.086 casi dall’inizio della pandemia. Oggi, tra Sassari e la Gallura sono stati registrati 20 nuovi casi.

Segue la Città Metropolitana di Cagliari con 601 casi (+10); 501 casi (+18) a Nuoro 397 (+3) nel Sud Sardegna, e 315 Oristano con zero nuovi casi registrati.

Il bollettino dell’Unità di crisi regionale specifica che “In totale sono stati eseguiti 190.647 tamponi, con un incremento di 3.127 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 101 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti n terapia intensiva: 19. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.941. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.668 (+16) pazienti guariti, più altri 17 guariti clinicamente”.