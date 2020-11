Covid Olbia: 30 pazienti positivi in Ospedale, 2 all’Aspo e 2 in Comune

Olbia, 21 novembre 2020 – Nell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia ci sono 30 persone positive al Covid: sono i pazienti dell’area grigia che attendono un posto letto libero in un altro ospedale, perché il nosocomio olbiese non è un Covid Hospital. Tutti loro sono adeguatamente assistiti, ma permangono delle criticità come un solo anestesista per turno: lo ha dichiarato il sindaco Nizzi durante l’ultima conferenza stampa.

I casi positivi toccano però anche altre strutture pubbliche o similari: due casi sono stati scoperti nel Settore Lavori Pubblici del Comune di Olbia. I servizi continueranno ad essere operativi, per cui non ci saranno disagi per l’utenza. Stesso discorso per l’Aspo: qua altri due positivi, ma nessuna ripercussione sui servizi resi dalla municipalizzata alla popolazione.

In totale, a Olbia sono censite 283 persone attualmente positive. Potrebbe esserci molto sommerso a causa della notevole mole di persone che ricorre ai tamponi in regime privato non convenzionato con la Regione Sardegna: questi dati non confluiscono direttamente nel conteggio.