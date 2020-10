Covid, nuova impennata di contagi: 111 nuovi casi

COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 4 ottobre 2020 – “Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 111 nuovi casi, 89 rilevati attraverso attività di screening e 22 da sospetto diagnostico. Si registra anche una nuova vittima, 156 in tutto, per un decesso avvenuto nella giornata di ieri”. Così recita il nuovo bollettino regionale di oggi 4 ottobre.

“In totale sono stati eseguiti 198.433 tamponi, con un incremento di 1.783 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 114 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 20 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.145. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.777 (+17) pazienti guariti, più altri 17 guariti clinicamente”.

“Sul territorio, dei 4.229 casi positivi complessivamente accertati, 639 (+18) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 469 (+27) nel Sud Sardegna, 335 (+5) a Oristano, 605 (+36) a Nuoro, 2.181 (+25) a Sassari”.