Covid-19, un positivo a Bosa: 80 tamponi

Bosa, 15 agosto 2020 – Un caso di positività al Covid-19 nel Comune di Bosa: lo ha comunicato Pier Franco Casula, sindaco della Città.

“Ci è stato da poco comunicato ufficialmente, dalle Autorità competenti dell’ATS, che una persona nel territorio di Bosa è risultata positiva al test COVID-19. Per questo motivo, in serata, è stata emanata l’Ordinanza n.60 per aggiornare il C.O.C.. Desideriamo altresì rassicurare tutti che la situazione è sotto controllo. La stessa ATS ha ricostruito la catena dei rapporti dell’interessato (bosano ma residente in altra regione) e a tutti, in giornata, è stato fatto il tampone. Tampone che, per sicurezza, è stato fatto anche agli operatori sanitari presenti nella giornata di ieri presso l’Ospedale di Bosa”, si legge nella nota stampa.

“In attesa dell’esito dei tamponi (circa n.80) la persona interessata, che è asintomatica e al momento evidenzia un buono stato di salute, è stata trasportata dal 118 presso il Reparto malattie infettive di Cagliari, mentre parenti e amici sono stati precauzionalmente messi in quarantena domiciliare dal Servizio ATS. La macchina della prevenzione è dunque pienamente operativa e monitorata dalle autorità sanitarie competenti e dal Corpo di Polizia Municipale”.

“Stiamo vivendo una situazione di emergenza e, per tutti, la priorità assoluta dovrà essere quella di contenere il virus, attraverso comportamenti responsabili e rispettosi delle buone norme di prevenzione del contagio. Per questo siamo tutti chiamati ad aumentare il senso di responsabilità, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni e le misure restrittive e precauzionali previste dalle disposizioni vigenti. In particolare richiamiamo le linee guida, per tutte le attività, dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna. Vi preghiamo di evitare qualsiasi inutile allarmismo e il diffondere, attraverso qualsiasi mezzo, notizie prive di fondamento. Ascoltiamo solo ed esclusivamente le fonti ufficiali e, dal canto nostro, garantiremo una corretta informazione e aggiornamenti

sull’evolversi della situazione. Per il fine settimana di Ferragosto sono presenti a Bosa tantissime persone per visitare la nostra città e godere dei servizi che offre: confidiamo nel buon senso di tutti gli operatori a rispettare e far rispettare le regole”, conclude il sindaco.