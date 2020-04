Covid-19 Sardegna: mascherina obbligatoria per fare la spesa

Olbia, 14 aprile 2020 – L’ordinanza numero 19, firmata il 13 aprile dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, elenca una serie di prescrizioni da rispettare per il Covid-19 tra cui anche quelle obbligatorie per usufruire dei pochi esercizi commerciali aperti.

L’ordinanza obbliga i sardi a usare senza se e senza ma mascherine e guanti ogni volta che ci accingiamo a entrare in un supermercato o in una farmacia o in un’edicola o in un tabacchino. ” L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E’ fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura”, specifica il documento.

Non solo: i negozi rimarranno chiusi anche durante la festa del 25 aprile e quella del 1° maggio.

Le altre prescrizioni riguardano le spiagge (che ora sono formalmente chiuse) e le passeggiate (che si possono fare, ma con mascherina).