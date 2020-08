Covid-19: aumentano i casi in Sardegna, bambino ricoverato

Olbia, 14 agosto 2020- Dopo un periodo di tranquillità il virus della Sars Cov 2 in Sardegna riprende a contagiare, complici i casi di importazione.

È quanto emerge dagli ultimi dati divulgati dall’Unità di Crisi Regionale con ben 17 casi registrati ieri. Tra questi a Cagliari si registrano due casi di turisti tedeschi giunti in vacanza in Sardegna, madre e bimbo, entrambi ricoverati all’ospedale Santissima Trinità. Il bambino, che non è in gravi condizioni, presenta sintomi severi.

Sempre ieri tra i 17 nuovi casi si registrano un turista di Orosei, già in autoisolamento assieme ai familiari in una struttura ricettiva, e 13 migranti.

PositivI al coronavirus anche un pilota di aereo e una turista proveniente da Barcellona.

Il commissario dell’ATS Giorgio Steri spiega dalle pagine de L’Unione Sarda

“Abbiamo un piccolissimo focolaio di cinque persone su Nuoro importato dalla Spagna, che comunque è sotto controllo; una situazione più preoccupante in Gallura dove abbiamo una decina di casi, diversi turisti su alcune imbarcazioni, a cui prestiamo massima attenzione”.

I nuovi focolai registrati negli ultimi giorni in Sardegna sono tutti relativi a persone in arrivo nell’Isola, locali o turisti che si metttono in viaggio da paesi come per esempio Croazia o Milano.

È importante quindi evitare di abbassare la guardia, specie tra i giovani, applicando tutte le regole di autoprotezione. In questo periodo di metà agosto evitare i posti affollati e mantenere una certa prudenza aiuta a prevenire ogni possibilità di incorrere in situazioni che potrebbero mettere a rischio la propria salute.