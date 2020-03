Covid-19: 251 casi sono nel Nord Sardegna

Olbia, 21 marzo 2020 – I casi totali di Covid-19, in Sardegna, sono 330: un numero che non è elevato se pensiamo a ciò che succede in Lombardia, ma che preoccupa molto la cittadinanza per l’escalation repentina di contagi avvenuta in questi giorni.

A preoccupare maggiormente è la situazione del Nord Sardegna dove vi è stata un’impennata improvvisa di casi. In pochi giorni dai 63 casi del 17 marzo ai 251 casi positivi del 21 marzo – con l’incognita dei tamponi non finalizzati a causa della mancanza dei reagenti.

Cosa sappiamo. Sappiamo che questi casi riguardano per una buona parte due problemi riscontrati in due ospedali diversi: il Santissima Annunziata di Sassari e il Giovanni Paolo II di Olbia.

Cosa non sappiamo. Non sappiano l’effettiva distribuzione territoriale di questi contagi. A fronte di circa quaranta casi conosciuti, tramite fonti confidenziali in Gallura, non conosciamo il dato reale gallurese. Non sappiamo quanti contagi sono stati certificati nell’ospedale sassarese e non sappiamo quanti contagi sono stati scoperti nel Giovanni Paolo II di Olbia (il cui screening non è stato completato).

Cosa sarebbe utile fare. Ribadiamo le nostre richieste alla Regione Sardegna: avere in chiaro i dati dei territori, magari divisi per Assl. In questo modo la cittadinanza avrebbe un’idea più chiara di quello che sta avvenendo. Poi, dal canto loro, i Sindaci – in qualità di autorità sanitaria – possono rendere pubblici i dati dei singoli Comuni.