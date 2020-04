Covid-19, 1.128 casi in Sardegna: 62 in Gallura

Olbia, 13 aprile 2020 – Nuovo aggiornamento sui numeri sardi del Covid-19. Da questa settimana, la Regione farà solo 3 punti stampa a settimana (sempre alle ore 19) nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì.

“Sono 1.128 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento”, si legge nella nota stampa.

“In totale nell’Isola sono stati eseguiti 11.010 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 134, di cui 27 in terapia intensiva, mentre 780 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 104 pazienti guariti, più altri 35 guariti clinicamente. Salgono a 75 i decessi”.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, “dei 1.128 casi positivi complessivamente accertati, 197 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+6 rispetto all’ultimo aggiornamento), 84 nel Sud Sardegna, 35 (+1) a Oristano, 67 a Nuoro, 745 (+8) a Sassari”.

Veniamo ora a quanto reso noto durante il punto stampa di oggi. Intanto è stato aggiornate, tramite i dati ISS che fornisce la Regione e che riguardano la domiciliazione dei contagiati, 62 di questi casi sono in Gallura o – per meglio dire – nel territorio di competenza della Assl Olbia.

Questo numero tiene conto di tutti i casi: quelli guariti, i decessi e quelli ancora positivi. La Gallura, al momento, è in linea con le altre Province con il 5,8% dei contagi.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comuni, Olbia rimane quello con il maggior numero di casi nel territorio della Assl. Ecco il grafico:

Il presidente Solinas, oggi, ha fornito ulteriori dati sui contagi ospedalieri e in particolare sugli operatori sanitari. Ebbene, la maggior parte di – come si evince dal grafico sottostante – si è infettato in ospedale.

A livello generale, invece, il “luogo di contagio” per gli operatori sanitari è riassunto nel grafico sottostante ed è variegato. La maggioranza schiacciante, quasi il 70%, è stato contagiato all’interno dei nosocomi. Il 15,7% invece ha preso il virus in RSA o in Strutture territoriali, il 7,8% fuori ospedale/struttura. Solo il 7,5% non ha saputo indicare un luogo.