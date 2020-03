Coronavirus, porti e aeroporti: controllate oltre 95mila persone

Cagliari, 9 marzo 2020 – La macchina dei controlli di prevenzione sanitaria contro il COVID -19 all’ingresso degli aeroporti e porti della Sardegna continua a pieno ritmo. “Nel solo aeroporto di Cagliari sono state controllate oltre 70 mila persone; 22 mila in quello di Alghero; 3000 passeggeri arrivati nei porti di Cagliari e Olbia”. Oltre novantacinquemila persone. A comunicarlo lo stesso Presidente della regione Sardegna Christian Solinas che oggi ha inoltre affermato di aver messo a disposizione 1000 uomini della Protezione civile regionale per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Intanto non si placano le proteste dei sindaci dei comuni costeri della Sardegna che nel giro di pochi giorni hanno visto arrivare molti turisti, ma anche proprietari di seconde case in un periodo considerato fuori stagione e senza essere in grado di monitorare il reale luogo di provenienza degli stessi.

Sono tanti i comuni presi d’assalto, Olbia, Golfo Aranci, Budoni, San Teodoro, Pula, Costa Rei, Carloforte, Castelsardo e Stintino. A questo proposito il sindasco Salvatore Puggioni da Carloforte, comune a lui affidato per volontà popolare, ha inoltrato un documento con alcune osservazioni indirizzato a Palazzo Chigi riguardo al nuovo decreto firmato dal capo dello stato Conte, il Dcpm dell’8 marzo 2020. Il sindaco della piccola isola a Sud Ovest della Sardegna ha proposto un questionario da compilare al momento dell’ingresso nell’isola per poter censire la località di provenienza di tutti coloro che desiderano venire o rientrare in Sardegna.