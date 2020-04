Coronavirus, oggi solo 3 positivi in più e 400 tamponi fatti

Olbia, 16 aprile 2010 – Oggi niente punto stampa con la Regione Sardegna, ma i dati sul Coronavirus ci sono ugualmente e sono tutto sommato positivi.

“1.164 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 12.796 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 133, di cui 24 in terapia intensiva, mentre 732 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 178 pazienti guariti, più altri 36 guariti clinicamente. Salgono a 85 i decessi”, si legge nella nota.

“Sul territorio, dei 1.164 casi positivi complessivamente accertati, 208 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 86 nel Sud Sardegna, 39 (+1) a Oristano, 67 a Nuoro, 764 (+1) a Sassari”.

A fronte di circa 400 tamponi fatti tra il 15 e il 16 aprile, sono stati trovati solo 3 positivi al Sars-Cov-2.