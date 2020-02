Coronavirus, dubbi o sintomi? Ecco il numero da chiamare

Olbia, 25 febbraio 2020 – Mentre in Italia continua la conta dei pazienti contagiati dal nuovo Coronavirus Covid-19 (229 casi accertati, di cui uno a Palermo e uno a Firenze), in Sardegna la situazione è stazionaria: nessun caso è stato segnalato, ma la Regione Sardegna è pronta ad affrontare il problema.

Intanto, ecco che la RAS ha istituito un numero al quale i cittadini possono rivolgersi in caso di dubbi o sintomi sospetti.

Il numero è il 3336144123 ed è attivo tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8 alle 20.

A questo numero rispondono operatori sanitari qualificati.

La Regione raccomanda di chiamare i numeri di emergenza 112 o 118 solo se strettamente necessario, in modo da non intasare il centralino.

Per ulteriori informazioni vi è il numero nazionale 1500.

Si ricorda che in questo momento in Sardegna non sono stati segnalati casi di Coronavirus.

La Regione, per contro, ha emanato un’ordinanza per rafforzare i controlli in porti e aeroporti che stabilisce controlli con termoscanner e percorsi mirati per i passeggeri.

Nell’Aeroporto di Alghero operatori volontari misurano la temperatura dei passeggeri in arrivo, per quanto riguarda i porti invece i controlli non sono ancora scattati.