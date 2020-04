Coronavirus: anche la creatività a sostegno di medici e infermieri

Olbia, 6 aprile 2020 – Anche il mondo della creatività non è riuscito a rimanere indifferente al grande desiderio di poter aiutare il personale sanitario che è stato messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Talvolta anche un sorriso o un gesto di pura riconoscenza, possono riempire il cuore più di mille parole.

Veniamo a conoscenza tramite un gruppo Facebook dell’iniziativa “ Grazie col Cuore”. Trattasi di un’iniziativa solidale, nata il 20 Marzo su Facebook da un’idea di Antonella De Tomassi Presidente dell’Associazione artistica No profit – io creo di Roma.

Anche la città di Olbia vede il coinvolgimento delle sue creative hobbiste, e in Sardegna l’iniziativa si sta diffondendo grazie ad un veloce passaparola in rete. Nella nostra città si può contattare Laura Bua alla sua mail [email protected] o tramite Facebook.

Autorizzata dal Signor Franco Rivolli autore dell’immagine rappresentativa del gruppo che ne ha gentilmente concesso l’uso, il disegno di un’infermiera vestita del suo camice e mascherina sul volto che con commozione composta abbraccia, usando la bandiera tricolore, un’Italia macchiata di rosso è assunta come simbolo di questo progetto che nasce per ringraziare i medici gli infermieri e gli oss impegnati n prima linea contro il Coronavirus.

“Grazie di cuore” si rivolge alla comunità delle hobbiste creative presenti sul territorio nazionale per mezzo di Facebook, chiedendo di creare un manufatto a forma di cuore, con la tecnica a loro più congeniale

e che amano di più, utilizzando gli strumenti ed i materiali che hanno in casa, senza l’obbligo di uscita: un cuore fatto con il cuore da tutte le creative d’Italia.

Per partecipare non ci sono limiti di età, anche i bambini stanno lavorando al progetto con disegni, l’unica regola è che il manufatto riporti la scritta GRAZIE, nella forma che più si preferisce, ad esempio una tag oppure ricamato o scritto.

“Grazie di cuore” in poco tempo ha raggiunto i quasi 10 mila iscritti e cresce ogni giorno di più. Si possono ammirare i lavori con le varie tecniche negli album regionali presenti sul gruppo.

In quasi tutte le città si sono formati i centri raccolta, dove verranno spediti o consegnati i cuori una volta terminato il limite di creazione datato 30 Giugno.

Le varie opere preventivamente sanificate in base al materiale verranno spedite o consegnate nei centri raccolta entro il 15 Luglio , le Referenti dei centri raccolta li terranno in quarantena fino alla prima settimana di Settembre e poi si inizierà a consegnarli negli ospedali scelti da loro stesse.