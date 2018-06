Clima: La Sardegna a Milano per il progetto europeo Life Master Adapt

Cagliari, 17 giugno 2018- “Resilienza per le città adattative: sperimentazioni per l’adattamento in ambito urbano” è il titolo del workshop nazionale in programma a Milano, mercoledì 20 giugno, organizzato nell’ambito del progetto europeo Life Master Adapt che vede la Sardegna capofila. “Lo sforzo per le sfide del clima è immenso anche per le nostre città e non solo scientifico ma anche istituzionale perché la strategia di adattamento è multisettoriale. Momenti di confronto a livello nazionale sono quindi basilari per fare le migliori scelte per la nostra isola e le nostre popolazioni”, spiega l’assessora della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano, che alle 10 aprirà i lavori della giornata ospitata nella sede della Città Metropolitana di Milano (a Palazzo Isimbardi in via Vivaio 1) e poi interverrà sul tema dei governi regionali a supporto della pianificazione climatica.

Il programma nel dettaglio è scaricabile qui