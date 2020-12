Chiama l’ex per dei chiarimenti, una volta in casa la violenta: donna trasportata all’ospedale

Quartucciu, 1 gennaio 2021 – Una 36enne cagliaritana sarebbe stata violentata dall’ex compagno, un 38enne senegalese. In comune avrebbero due bambini.

A riportare la notizia l’Ansa Sardegna. L’uomo avrebbe convito la ex a raggiungerlo a casa per chiarire delle questioni in sospeso. Però una volta all’interno dell’abitazione di Quartucciu – nell’hinterland di Cagliari – per la donna sarebbe iniziato l’incubo. L’uomo avrebbe chiesto di avere un rapporto sessuale e alla risposta negativa della donna, l’avrebbe aggredita e poi violentata.

Durante il rapporto forzato la donna si sarebbe sentita male – essendo affetta da problemi respiratori -. A quel punto il 38enne avrebbe chiamato il 118, i quali avrebbero trasportato la donna all’ospedale. Una volta nella struttura la donna si sarebbe poi confidata con i medici, i quali avrebbero avvertito i militari. Sul posto i carabinieri avrebbero avviato il Codice rosa – protocollo previsto per le vittime di violenza -.

Raccolte tutte le testimonianze, sia della vittima che dei vicini di casa del 38enne, i carabinieri avrebbero arrestato l’uomo che al momento si trova presso il carcere di Uta.