Carabinieri, cambio della guardia nel nord Sardegna: nuovi comandanti a Olbia, Tempio e Alghero

Olbia. Cambio della guardia nell'Arma dei Carabinieri nel nord Sardegna. Tre nuovi ufficiali assumono importanti incarichi tra Olbia, Tempio Pausania e Alghero, mentre altrettanti comandanti lasciano l'Isola per proseguire il proprio percorso professionale nella Penisola.

Questa mattina, 10 settembre, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari, sono stati presentati i tre ufficiali di recente assegnazione: il capitano Giuseppe Lombardo, 32 anni, nuovo comandante della Compagnia di Alghero; il capitano Angelo Maria Zerino, 29 anni, che assume il comando della Compagnia di Tempio Pausania; e il sottotenente Mario Vernice, 32 anni, destinato al comando della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia. A Olbia, dunque, arriva Mario Vernice, che ha alle spalle precedenti incarichi nell'organizzazione addestrativa dell'Arma e al comando di una Stazione Carabinieri in Molise.

Il nuovo incarico si inserisce nell'avvicendamento che vede lasciare la città il capitano Loris Coppola, finora comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia. Per lui il percorso professionale proseguirà in Lombardia, dove assumerà il comando della Compagnia dei Carabinieri di Luino, in provincia di Varese. Cambio al vertice anche a Tempio Pausania. Il capitano Marco Dantonia lascia la Gallura per assumere il comando della Compagnia dei Carabinieri di Varese. Al suo posto arriva il capitano Angelo Maria Zerino, reduce dall'esperienza in Piemonte alla guida del Nucleo Operativo della Compagnia di Torino Oltre Dora, preceduta da un periodo di comando presso lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

Avvicendamento anche ad Alghero, dove il capitano Giuseppe Lombardo raccoglie il testimone dal capitano Michele Marruso, destinato alla Campania, dove guiderà la Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lombardo arriva al nuovo incarico dopo diversi anni trascorsi al comando dei Nuclei Operativi delle Compagnie di Torino Oltre Dora e Roma Trionfale e dopo un biennio alla Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma, durante il quale si è occupato della formazione degli allievi marescialli.

A dare il benvenuto ai tre nuovi ufficiali è stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, colonnello Antonio Maione, che, nei giorni scorsi, aveva rivolto il proprio ringraziamento agli ufficiali in partenza, Loris Coppola, Marco Dantonia e Michele Marruso che lasciano il nord Sardegna per affrontare nuove responsabilità professionali dopo il servizio svolto sul territorio.

Per l'Arma si apre così una nuova fase, con tre passaggi di consegne che interessano altrettanti importanti presidi territoriali: Olbia, Tempio Pausania e Alghero. Nell'augurare a tutti buon lavoro, Maione ha sottolineato l'importanza e la delicatezza degli incarichi che saranno chiamati a ricoprire nei rispettivi territori, con il compito di dirigere uomini e risorse nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità e garantire sicurezza e prossimità ai cittadini.