Buone feste dai Vigili del Fuoco del Comando di Sassari

Sassari. I cieli del Nord Sardegna sono stati ancora una volta teatro di un'insolita emergenza natalizia. Per il terzo anno consecutivo, Babbo Natale ha perso il controllo della sua slitta, richiedendo l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Sassari. L'operazione di salvataggio, denominata "Missione Natale 2024", ha visto l'impiego di sommozzatori, elicottero e persino una speciale slitta di soccorso.

L'iniziativa, che unisce creatività e sensibilizzazione, è stata presentata attraverso un video realizzato tra la sede Centrale di Sassari, il Distaccamento di Porto Torres e il Reparto Volo di Alghero-Fertilia. Il Comandante Ing. Antonio Giordano, portavoce dell'intero corpo dei Vigili del Fuoco sassaresi, ha colto l'occasione per augurare buone feste alla popolazione, ricordando l'impegno costante del corpo: "I vigili del fuoco sono sempre in prima linea nella prevenzione e nel soccorso, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, per tutti... anche per Babbo Natale!"

Il progetto, curato dalla struttura della Comunicazione in Emergenza - Centro di Video Documentazione del Comando VVF di Sassari, ha visto la speciale partecipazione dei ragazzi della Fondazione Lorenzo Paolo Medas Onlus, arricchendo l'iniziativa di un importante valore sociale e inclusivo.