Buddusò: prosegue l'evento Spirit of Rocks: arte, cultura, tradizione e divertimento

Buddusò. Si è messa in moto la macchina organizzativa della prima edizione estiva di Spirit of Rocks, la manifestazione con la quale l’Amministrazione Comunale di Buddusò intende lanciare una nuova idea di vivere la Sardegna e i suoi territori, a iniziare proprio dal suo, noto al mondo come la “terra del granito”.

Dopo gli anni del simposio di scultura, inaugurato negli anni ottanta, Spirit of Roks vuole rappresentare una ripartenza, un momento d’incontro e approfondimento che attraverso l’arte vuole celebrare la più profonda sardità utilizzando la poesia, la fotografia, la pittura e la musica, che in questa prima edizione sarà anche il tema sul quale si confronteranno i 6 scultori che nei prossimi giorni usciranno dalla selezione avviata dall’Amministrazione in collaborazione con il centro culturale comunale. Gli scultori scelti, dovranno realizzare un’opera sul tema della musica, che andrà ad arricchire il “museo a cielo aperto” dislocato per l’intero paese e realizzato con opere d’arte in granito realizzate durante le undici edizioni del simposio.

“Il segreto e il successo di quella manifestazione – afferma l’Assessore alla Cultura Dott. Antonio Mura, – fu proprio l’idea di far “lavorare” gli artisti lungo le vie principali del paese, favorendo un contatto diretto tra scultore e popolazione. Con Spirt of Rocks – prosegue l’Assessore, – vogliamo andare oltre, intanto facendo vivere la manifestazione tutto l’anno, con edizioni che seguiranno le stagioni (estate, autunno, inverno e primavera) e sviluppando temi legati a nuovi modelli di vivere la Sardegna. Un grande laboratorio all’interno di una comunità dalle forti radici che guarda con fiducia al futuro”.

Il ricco calendario della manifestazione è partito Sabato 1 luglio con l’apertura del Simposio e la presentazione degli scultori, che dovranno terminare le loro opere nelle successive due settimane. Sabato 8 luglio, presso il centro culturale, si svolgerà l’incontro dedicato al tema “Riabitare Buddusò” con gli interventi programmati dell’Università di Sassari, degli operatori locali, e associazioni e aziende di carattere nazionale quali Air B&B, Italia Nostra, Slow food e Touring club; la serata proseguirà in Piazza Fumu con lo spettacolo teatrale “Sardi della Pianura”, di Renzo Cugis e Flavio Soriga, mentre Domenica 9 il programma prevede la presentazione del libro di Francesco Giorgioni “Libero, il sardo che girò il mondo in bicicletta” in dialogo con Giacomo Mameli inserito nel cartellone del Festival letterario regionale “7 sere, 7 piazze, 7 libri”.

La mattina di Venerdi 14 e Sabato 15 Luglio presso il centro culturale si svolgeranno due convegni dal titolo “Da Rifiuti a risorse: gli sfidi del granito, Domus de Janas dal villaggio ipogeo per un turismo sostenibile, La sostenibile leggerezza della Pietra Naturale Autentica” e “Sfide ed opportunità in Europa nel settore delle materie prime Circolarità e sostenibilità nel settore estrattivo/lapideo, in linea con i temi attuali e caldi”.

La manifestazione si chiuderà sabato 15 Luglio in Piazza Fumu con la presentazione delle opere realizzate dagli artisti e il gran concerto finale alle ore 21.30 degli artisti Sgribaz e Low-Red del movimento “la Nuova Sardegna”.

