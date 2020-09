Briatore ospite a la7: “La Costa Smeralda non è per tutti”

Olbia, 28 settembre 2020 – Flavio Briatore ospite a “Non è l’arena” su la7, programma di Massimo Giletti, ha parlato prima della sua saluta ed esperienza all’ospedale San Raffaele di Milano poi si è lasciato andare a qualche commento.

“Mi sento molto bene. Per me il virus è stato molto lieve. La cosa difficile è stata la quarantena a casa della Santanchè. La solitudine è tremenda perché 14 giorni sono molti. Al mattino si lavorava, stavo due tre ore al telefono, e poi si attendeva solo il tampone. Gli ultimi 4 giorni gli ho vissuti nel dramma dei tamponi perché se risultavano ancora positivi bisognava restare a casa un’altra settimana”.

All’intervento del presentatore riguardo le polemiche sulla sua malattia Briatore ha risposto: “Prostatite? Io non la auguro a nessuno, è tremenda. L’anno scorso ho avuto un’infezione, sono stato malissimo. Quest’anno tornato dalla Sardegna ho fatto un sierologico ed era negativo. Mi sono sentito male il giorno dopo e pensavo fosse il problema dell’anno scorso. Una volta arrivato a Milano ho fatto il tampone ed era positivo. La prostatite non la auguro a nessuno, nemmeno al governatore della Campania”.

“Certe persone frustrate quando attaccano i vincenti, quelli che hanno fatto qualcosa nella vita, si garantiscono un po’ di benessere”.

Per quanto riguarda gli attacchi verso la Sardegna: “Attacco vergognoso carico di invidia e gelosia. La gente che va in Costa Smeralda sta antipatica a tutti. Se fossimo andati a Capalbio, dove c’è la sabbia nera, nessuno avrebbe detto niente. Della Costiera Romagnola non ha parlato nessuno. Forse perché sanno che in Costa Smeralda non ci possono andare tutti”.