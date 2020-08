Briatore contro virologa Gismondo: “Non lascia una lira a nessuno, stia a casa!”

Olbia, 10 agosto 2020 – È diventato virale su Whatsapp il video di Flavio Briatore che commenta le dichiarazioni della virologa Maria Rita Gismondo sulla sua vacanza in Sardegna all’insegna della pacatezza e morigeratezza. Insomma, niente mondanità per la dottoressa che però, nelle sue dichiarazioni al Fatto Quotidiano, tocca proprio l’imprenditore con una frase: “Mi vanto di non esser mai stata al Billionaire”.

Non l’avesse mai detto: Briatore è un fiume in piena. “E io mi vanto che una così non è mai entrata al Billionaire!”, dice l’imprenditore che seguita a commentare ogni dichiarazione della dottoressa. La virologa Gismondo, infatti, descrive le sue vacanze all’insegna della semplicità: la spesa, la cucina fatta in casa da sola, pochi abiti in valigia.

“Praticamente ‘sta qui non lascia una lira a nessuno – dice Briatore -. È meglio che stia a casa anziché venire in Sardegna. Cucina da sola, fa tutto da sola, dà lavoro a zero persone, non vai ai ristoranti, per cui Gismondi stattene a casa”.