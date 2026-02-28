Berchidda, nuove reti idriche: Abbanoa valida il primo distretto, possibili disservizi

La rete di Berchidda. I distretti in cui dividere la rete idrica, lunga oltre 21 chilometri, sono quattro, denominati secondo i quartieri: Comune, Cavour, Casmez e Milano. Il problema principale da affrontare è quello di preservare le tubazioni dalle frequenti rotture e di individuare le criticità importanti su cui intervenire. Grazie alla distrettualizzazione si possono contenere le alte pressioni all’origine delle rotture e – in caso di rottura delle condotte – si limitano al massimo le zone in cui interrompere il servizio per effettuare la riparazione.

Distretto Cavour. Lunedì 2 marzo 2026 verranno eseguite - come riporta lo stesso comunicato di Abbanoa - le attività di validazione del primo distretto, Cavour: tra le 9 e le 17 i tecnici del Gestore effettueranno le regolazioni e le necessarie manovre in rete. Pertanto, nella fascia oraria in questione potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nell’intero distretto, che comprende le seguenti vie: via della Corsa, via Cagliari, via Vittorio Emanuele, via Regina Elena, via Nuova, via Regina Margherita, via Roma, via Ignazio Mannu, piazza del Popolo, piazza Fonte Nuova, via Funtana Inzas, via Rettorale, largo Ozieri, via Milano, via Umberto I, via La Marmora, via Cagliari, via Grazia Deledda, via Camillo Benso Conte di Cavour, via Dante Alighieri, via Principe di Piemonte, via Giuseppe Mazzini, via Duca degli Abruzzi, via Giovanni Boccaccio, via Giuseppe Verdi, via Padre Manzella, via Gioachino Rossini, via Gavino Gabriel, via Nuoro e via Alghero. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione degli interventi".

Reti intelligenti. L’operazione rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti che il Gestore sta portando avanti tramite imprese altamente specializzate. Berchidda è tra i Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti” che si svolge a partire da un'indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l'esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate. Alla fase di monitoraggio segue la "diagnosi", ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili (installazione di valvole regolatrici, sostituzione delle condotte, etc.), al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale ("prognosi).

Interventi recenti. Sono oltre trenta gli interventi di sostituzione di condotte idriche e fognarie effettuati a Berchidda negli ultimi anni. In diverse zone della città sono state completamente rinnovate le condotte ed è stato portato a termine un piano di sostituzione degli allacci che ha riguardato tutto il centro abitato. È stato concluso lo studio della rete fognaria che ha consentito lo sviluppo di una cartografia aggiornata e l’individuazione di alcune criticità in parte già risolte con interventi straordinari. Tra il 2026 e il 2027 sono previsti ulteriori interventi di efficientamento della rete fognaria.