Sardegna, auto finisce in un canale: ferita donna

Terralba, 2 febbraio 2020 – Incidente stra dale alla periferia di Terralba. Ieri, 1 febbraio una Renault Megane guidata da un uomo, per cause ancora da accertare ha sbandato finendo in un canale del Consorzio di bonifica. Durante l’impatto con il cemento del canale l’auto è rimasta distrutta.

La donna, che al momento dell’incidente si trovava al lato del guidatore, ha riportato diverse ferite. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Oristano e i Carabinieri per i rilievi di rito.