Assl Olbia: niente dialisi per turisti

Olbia, 09 aprile 2020 – A causa dell’emergenza Covid-19, l’Assl Olbia ha sospeso il progetto “Dialisi vacanze”: un servizio destinato ai turisti in vacanza in Sardegna.

“In considerazione della situazione attuale, dell’evoluzione dell’epidemia e delle strategie messe in essere per ridurre la diffusione del Coronavirus, la Ats Assl Olbia comunica sin da ora l’impossibilità di attivare per l’estate 2020 il progetto Dialisi vacanze”, si legge nella nota.

Il servizio estivo garantito dalle Dialisi degli ospedali della Assl Olbia assicurava il trattamento dialitico a circa un centinaio di turisti che raggiungevano la Gallura per trascorrere le vacanze nei mesi da maggio a settembre.

Quest’anno il servizio non verrà quindi attivato, mentre verrà garantita l’attività di dialisi a circa 130 pazienti “fissi”, residenti nel territorio di competenza della Assl Olbia, a cui vengono garantite annualmente circa 19.000 dialisi.