Arzachena: si punta tutto sul business del “Wedding to Sardinia”

Arzachena, 11 luglio 2019 – Il momento del matrimonio rimane un punto fermo nella vita di gran parte di noi, pur conoscendo la crisi che si sta vivendo nell’attuale panorama sociale. Momenti unici, intensi con il desiderio di viverli al massimo all’insegna del grande amore..

Il Comune di Arzachena aderisce a Wedding to Sardinia che vuole essere un progetto turistico e promozionale, sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari e dalla sua Azienda speciale Promocamera.Consiste nella promozione su di una piattaforma on line, in cui aziende che operano nel settore dell’organizzazione di matrimoni e i Comuni sardi che vogliono diventare wedding destination, possano incontrarsi valorizzando insieme le loro unicità.

Un’occasione per mettere in risalto una volta di più i prodotti locali, i servizi e le location alla platea dei futuri sposi a livello nazionale e internazionale. Per il comune di Arzachena l’iniziativa è curata dal

vicesindaco e assessore al turismo, Cristina Usai che vede di certo il “turismo matrimoniale” una particolare nicchia di mercato su cui investire.

Il comune inoltre ora dovrà lavorare alla stesura di un regolamento da portare in consiglio, in cui individuare sia i luoghi più suggestivi e idonei a tali eventi, che le modalità con cui celebrare i matrimoni fuori dal municipio nel rispetto del territorio in tutte le sue particolarità.

La piattaforma wedding, realizzata dall’Agenzia di comunicazione Ardeide, consentirà di promuovere il territorio, le bellezze paesaggistiche, i musei, le chiese, i siti archeologici di Arzachena,attraverso video, servizi fotografici e storytelling su uno spazio on line dedicato. Una vetrina virtuale da non farsi sfuggire.

Saranno previste inoltre nuove partnership con aziende e riviste di settore, workshop con professionisti,incontri formativi e attività collaterali capaci di animare il periodo turistico di spalla.

La Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Promocamera dal canto loro, hanno messo a disposizione questo importante strumento per tutte le piccole e medie imprese attive nel territorio sardo al fine di voler incrementare i profitti, il fatturato, farsi conoscere, rafforzare l’immagine e, per il territorio, valorizzare le bellezze paesaggistiche.

Il settore del wedding rappresenta sempre più un settore capace di influire positivamente sulle dinamiche del comparto turistico, che negli ultimi anni ha fatto registrare una costante crescita dovuta alla scelta di molte coppie straniere di sposarsi in Italia, e in Sardegna in modo particolare.Eventi da sogno dunque per una perfetta “Destination Wedding” in Sardegna.

Tutto questo a conferma che ancora una volta la nostra Isola è sempre una destinazione da sogno, che tutto il mondo ci invidia!