Arzachena quest’anno siede al tavolo del G20s

Arzachena, 12 settembre 2019 – Non poteva mancare la partecipazione della città di Arzachena alla seconda edizione del summit delle località balneari italiane, che ogni anno accolgono quasi 70 milioni di turisti.

A Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana.si terrà quest’importante evento dal dal 18 al 20 settembre prossimo.

Saranno 3 i tre temi centrali di un summit che vuole elaborare proposte concrete e best practices per l’intero comparto turistico: ambiente, accoglienza e competitività.

L’evento, gode anche del patrocinio di ANCI, ENIT, Camera di Commercio Maremma e Tirreno e della Provincia di Grosseto,

Il comune di Arzachena è una delle new entry del G20s a cui quest’anno si sono aggiunte anche Rosolina, Taormina, Orbetello, Grosseto e Viareggio. In questa occasione ci si potrà confrontare, e programmare insieme le strategie più adatte ad affrontare le sfide che il turismo ci presenterà nei prossimi anni.

Quello della sostenibilità e della salvaguardia ambientale è uno dei temi con cui è obbligatorio confrontarsi.

Le spiagge del G20s sono in prima linea con tante iniziative legate alla mobilità sostenibile, al PlasticFree, alla gestione e al riciclo dei rifiuti.

Altro tema importante sarà il turismo accessibile che si calcola che nel 2050 raggiungerà il 31,8%. Un mercato che coinvolge non solo disabili ma anche famiglie con bambini (che necessitano di strutture e servizi adeguati al pari di quelli per disabili), e over 70.

Ultimo tema infine quello della sicurezza, un punto molto complesso perché le località balneari si trovano a dover gestire flussi enormi concentrati in periodi relativamente limitati dell’anno, con tutti i problemi che situazioni del genere comportano.

Tanti i relatori e gli ospiti che durante i tre giorni del summit animeranno e coordineranno i tavoli te-matici: Emilio Casalini (giornalista e scrittore), Stefano Ciafani (Presidente di Legambiente), Fran-cesco Palumbo (Direttore Toscana Promozione Turistica), Roberto Vitali (CEO Village for all), Alessandro Tortelli (Direttore Centro Studi Turistici Firenze), Mara Manente (Direttore Centro In-ternazionale di Studi sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia).

Un incontro dal quale scaturiranno idee nuove e iniziative interessanti.