Arzachena, l’Ipsar lavora a Terra Madre a Torino

Arzachena. Gli studenti dell’Ipsar sono a Torino fino a domenica 27 settembre, impegnati nelle iniziative di Slow Food Sardegna a Terra Madre-Salone del Gusto. La sedicesima edizione della manifestazione si svolge nel centro della città dal 24 al 27 settembre.

I ragazzi affiancano le attività del padiglione sardo, mettendo in pratica le competenze maturate nei percorsi di ristorazione, accoglienza alberghiera e turismo. La delegazione dell’istituto è accompagnata dal docente Simone Paolucci.

Come riferisce L’Unione Sarda nell’articolo pubblicato il 26 settembre, il venerdì 25 settembre gli studenti hanno collaborato alla porzionatura dei formaggi e alla preparazione dei piatti per la presentazione della Fresa di Ittiri e del Pecorino di Osilo, due Presìdi Slow Food sardi.

Il Comune di Arzachena partecipa al finanziamento della trasferta nell’ambito del protocollo d’intesa con l’istituto. Per gli studenti l’esperienza porta il lavoro fuori dall’aula, a contatto con produttori, cuochi e operatori del settore.