Arzachena guarda alle Comunità Energetiche: approvate le linee guida per lo studio di fattibilità

Il Comune ottiene un contributo regionale da 15 mila euro

Patrizia Anziani

Pubblicato il 29 January 2026 alle 14:51

Arzachena. Il Comune di Arzachena compie un nuovo passo verso un modello di sviluppo energetico sostenibile e partecipato. La Giunta comunale ha approvato le linee guida per l’avvio dello studio di fattibilità tecnico-economica sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), finanziato con un contributo di 15 mila euro dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il Comune rientra tra i beneficiari delle risorse previste dalla legge regionale n. 15 del 2022, che sostiene gli enti locali nello svolgimento di attività preliminari e conoscitive finalizzate a valutare la possibile realizzazione di Comunità Energetiche alimentate da fonti rinnovabili.