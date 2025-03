Arbus, ritrovato senza vita il parapendista disperso tra Scivu e Capo Pecora

Bianca

Olbia: ritorna “Il pomodoro per la ricerca”

Olbia. L'associazione Olbia nel cuore per il terzo anno consecutivo ha scelto di sostenere la Fondazione Veronesi e partecipare all'evento Nazionale "Il pomodoro per la ricerca" che si terrà il 29 e 30 marzo in 600 "piazze" in tutta...