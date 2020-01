Antonio Marras fa sfilare la Sardegna al Pitti Uomo

Olbia, 8 gennaio 2020 – Grande clamore per le sfilate di moda all’appuntamento del Pitti Uomo a Firenze.

Abbiamo potuto ammirare collezioni che indicheranno il nuovo stile delle prossime stagioni. Colori e tagli ricercati da sempre fanno la differenza riuscendo ad esaltare le particolarità di ogni cliente.

Tra una stravaganza da passerella e l’altra non è passata di certo inosservata la parentesi dedicata dallo stilista sardo Antonio Marras, alle nuove divise che ha disegnato per il Cagliari Club.

I capi sono stati realizzati dalla Lubiam con il brand L.B.M.1911. L’azienda italiana è leader da tempo con la sua linea sartoriale d’alta gamma. Uno sponsor dei rossoblù di tutto rispetto nella stagione del centenario.

Cagliari Calcio e Antonio Marras entrambi sono sono legati in maniera indissolubile al territorio. Ora anche attraverso i tagli sartoriali delle divise, verranno maggiormente evidenziati i tratti caratteristici dell’Isola.

La lana four seasons natural stretch, darà il massimo confort durante le trasferte dei campioni prendendo forma in una giacca a tre bottoni dalla linea molto morbida e naturale. Completano la mise pantaloni ad una pince con risvolto. Lo staff dirigenziale sfoggerà un abito Principe di Galles corredato da un gilet doppiopetto e pantaloni. Il tema del centenario della squadra sarà ricorrente addirittura nella fodera degli indumenti (una delle particolarità dello stile di Marras è la massima ricercatezza nei dettagli “invisibili”,studiata per il centenario. Asole aperte, bottoni pregiati, e pin completano la linea.

Grande connubio tra sport e stile, eleganza e fisicità. Anche le fashion victims saranno accontentate!